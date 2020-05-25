Метро в Днепре открыли с опозданием, наземный транспорт переполнен, фото — Фейсбук Днепровского метрополитена

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Метро в Днепре все же открыли сегодня после обеда. О возвращении общественного транспорта к нормальному режиму сообщил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, единственным условием для перевозок остаются масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Метро запускаем сегодня в 15.00. Детские сады начнут открываться с 27 мая, — написал Филатов.

В Днепровском метрополитене попросили пользоваться метрополитеном только при необходимости.

Метро в Днепре планировали открыть сегодня утром. Но подземка не заработала из-за отсутствия соответствующего решения городской комиссии. Причиной задержки стала путаница с ослаблением карантина— в Министерстве здравоохранения в конце прошлой недели до последнего колебались, открывать ли метрополитен.

Вчера в Днепре уже возобновили привычный режим работы другие виды общественного транспорта — троллейбусы и трамваи. В связи с закрытым метро пассажиры жаловались на автобус, который ездит по маршруту № 38.

Количество пассажиров в маршрутках существенно увеличилось, а вот подвижного состава на улицах больше не стало. Автобус № 38 был замечен с полным салоном людей, хотя это запрещено действующими нормами карантина, сообщают днепряне в соцсетях.

Едем, как селедки в банке. А альтернативы нет, и так автобус ждали очень долго, — возмутились пассажиры.

На Днепропетровщине сегодня восстановили пригородное и междугороднее автобусное сообщение. Спрос на билеты невысок — от 8% до 18% от общего количества. На автовокзале Днепра заработали не все маршруты. Транспорт не запустили в наиболее отдаленные населенные пункты Днепропетровской области, которые не пользуются спросом среди пассажиров. Для проезда пассажиры должны иметь защитные маски и перчатки.

Возобновление железнодорожного движения станет возможным после соответствующего постановления областной власти, точную дату запуска поездов на Приднепровской железной дороге пока назвать не могут. Об этом «Суспільному» сообщила начальник Днепровского железнодорожного вокзала Нина Виклюк.