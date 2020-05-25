В Україні запроваджують платні камери в СІЗО

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У Чернігові з’явилися платні камери в місцевому слідчому ізоляторі. У них за гроші ув’язнені зможуть перебувати в поліпшених побутових умовах.

Чернігів став третім містом, де запровадили це експериментальне нововведення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Першими платні камери з’явилися в «Київському слідчому ізоляторі» 8 травня, а 19 травня їх запровадили і в Львівському слідчому ізоляторі.

Наступними пенітенціарними закладами, де з’являться платні камери, стануть СІЗО Харкова та Одеси, зазначають у відомстві.

Вартість платної камери у Чернігівському СІЗО становитиме 500 грн за добу, 1,6 тис. грн за тиждень та 3,5 тис. грн за місяць. За цю суму ув’язнені зможуть перебувати в камерах з поліпшеними побутовими умовами — збільшеною нормою площі на одну особу, відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов.

Сплачені за перебування в таких камерах кошти спрямовуватимуться на рахунок спеціального фонду СІЗО, який використовуватиметься для поліпшення умов у звичайних камерах — поточних ремонтів, заміни сантехніки тощо.

Цей експериментальний проект триватиме до 31 грудня 2021 року, після чого у Мін’юсті вирішать, чи потрібно його продовжити й закріпити в законодавстві.

Нагадаємо, на початку травня міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив фото платних камер, які з’явилися в Київському СІЗО.