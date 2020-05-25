В Украине вводят платные камеры в СИЗО

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В Чернигове появились платные камеры в местном следственном изоляторе. В них за деньги заключенные смогут находиться в улучшенных бытовых условиях.

Чернигов стал третьим городом, где ввели это экспериментальное новшество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Первыми платные камеры появились в «Киевском следственном изоляторе» 8 мая, а 19 мая их ввели и во Львовском следственном изоляторе.

Следующими пенитенциарными учреждениями, где появятся платные камеры, станут СИЗО Харькова и Одессы, отмечают в ведомстве.

Стоимость платной камеры в Черниговском СИЗО составит 500 грн в сутки, 1,6 тыс. грн за неделю и 3,5 тыс. грн в месяц. За эту сумму заключенные смогут находиться в камерах с улучшенными бытовыми условиями — увеличенной нормой площади на одного человека, отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.

Уплаченные за пребывание в таких камерах средства будут направлены на счет специального фонда СИЗО, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах — текущих ремонтов, замены сантехники и тому подобного.

Этот экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2021 года, после чего в Минюсте решат, нужно ли его продолжить и закрепить в законодательстве.

Напомним, в начале мая министр юстиции Денис Малюська обнародовал фото платных камер, которые появились в Киевском СИЗО.