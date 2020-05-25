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Ракурс
Зам Ермака рассказал, что ему приходится употреблять успокоительные

Зам Ермака рассказал, что ему приходится употреблять успокоительные

25 мая 2020, 17:26
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Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака, пожаловался на то, что в последнее время у него начали «сдавать нервы» и пришлось пить успокоительные препараты.

В последнее время начали сдавать (нервы — ред.). Я какое-то время пропивал магний В6, какие-то успокоительные… Да-да. Массажи, — рассказал Трофимов изданию «Гордон».

Вместе с тем, он добавил, что для него команда Зеленского, которую удалось собрать, является предметом внутренней радости и гордости. Он назвал окружение президента эффективными, сильными и грамотными людьми, которые его вдохновляют. В то же время «нервы сдают» у Трофимова, по его словам, когда он возвращается после работы домой.



Чаще всего сказывается на близких. Потому что приходишь домой и хочешь просто отключиться и расслабиться, а какие-то бытовые вопросы, и ты чувствуешь, как начинаешь заводиться. Стараюсь этого не делать, но это происходит, к сожалению, — резюмировал заместитель главы офиса Зеленского.

Источник: Ракурс


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