Относительно депутатов из ОПЗЖ могут открыть производство о государственной измене, фото: пресс-служба ОПЗЖ

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Офис генпрокурора должен начать уголовное производство в отношении представителей парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которые в марте совершили визит в Москву, где встретились с депутатами Госдумы.

Соответствующее решение сегодня принял Печерский райсуд Киева. Об этом в своем Фейсбуке сообщила народный депутат из фракции «Голос» Соломия Бобровская.

Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены, — отметила Бобровская.

Бобровская отметила, что в постановлении следственной судьи указано, что приведенные сведения «действительно свидетельствуют о признаках преступления».

Нардеп заявила, что через 24 часа ждет от Офиса генпрокурора номер соответствующего производства, а также «эффективного расследования».

Напомним, во время мартовского визита представителей ОПЗЖ в Москву один из лидеров этой фракции Виктор Медведчук обсуждал с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным как «приблизить мир в Украине».