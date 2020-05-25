Николай Тищенко. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n138737-nardep-tischenko-ezdit-v-marshrutkah-zaycem-foto-video.html

Ракурс

Николай Тищенко, нардеп из фракции «Слуга народа», был уличен в бесплатном проезде в киевской маршрутке. Слуга народа проехал одну остановку в общественном транспорте, но оплачивать проезд отказался.

Об этом рассказал журналистам водитель маршрутки.

По словам водителя, Тищенко вместе с еще одним мужчиной, по всей видимости телохранителем, проехал одну остановку, затем сфотографировался и вышел.

Когда водитель напомнил депутату о необходимости оплатить проезд, Тищенко невозмутимо заявил, что у депутатов есть льготы и он не будет рассчитываться. Хотя на самом деле нардепы обязаны оплачивать проезд, а после этого из госбюджета им компенсируют стоимость проезда.

После этого Тищенко сразу сел в автомобиль, который все время следовал за маршруткой, и уехал в неизвестном направлении.

Позже в Facebook Тищенко появилось фото из маршрутки, которое вскоре было удалено нардепом. Но остался пост, в котором Тищенко сообщил, что на днях проверил санитарные условия в общественном транспорте.

Как ранее писал «Ракурс», Тищенко в эфире одного из телеканалов не совсем адекватно рассказал о Чернобыльской катастрофе. Нардеп назвал катастрофу большим праздником и предложил поздравить всех людей, которые вели борьбу с последствиями катастрофы.