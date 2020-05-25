Дело Гандзюк: Левин будет читать материалы следствия под арестом, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n138738-delo-gandzuk-levin-budet-chitat-materialy-sledstviya-pod-arestom.html

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Дело Гандзюк приближается к развязке, но даже знакомиться с материалами уголовного производства один из подозреваемых будет за решеткой. Сегодня суд оставил Алексея Левина (Москаленко) под стражей до июля.

Прокуроры просили оставить подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк в изоляторе временного содержания СБУ, поскольку считают, что существуют риски побега, давления Левина на свидетелей, уничтожения или искажения доказательств, сообщает «Громадське».

Адвокаты просили избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Суд оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

Левин отказался от каких-либо следственных действий и знакомится в изоляторе с материалами дела.

30 марта Печерский районный суд продлил его арест. Адвокат Левина отмечал, что после 2 апреля он и его клиент не будут участвовать ни в каких следственных действиях.

Алексей Москаленко (Левин) считается главным фигурантом дела об убийстве Гандзюк. Он выехал из Украины в августе 2019 года, в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск. Левин долгое время скрывался в Болгарии. 24 января он был задержан, а 16 марта его доставили в Украину.

Детективы называют Левина криминальным авторитетом, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Следствие утверждает, что летом 2018 года Левин получил заказ от Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области.

В конце апреля прокуроры сообщили Мангеру и Левину о завершении расследования по делу Гандзюк. Активисты считают преждевременным направление дела в суд и требуют от Офиса генпрокуратуры и президента возобновить расследование, чтобы заказчики не получили в суде оправдательные приговоры.