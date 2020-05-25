https://racurs.ua/ua/n138740-truhanova-turbuut-kurci-kalyaniv-mer-klyche-na-dopomogu-lyashka.html

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Карантин в Україні, а саме вимоги щодо особистої гігієни та соціального дистанціювання, втрачають сенс, якщо громадяни відвідують заклади, що надають послуги куріння кальянів. З такою заявою виступив мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова заявив, що слід з’ясувати у Міністерстві охорони здоров’я, наскільки небезпечно курити кальян в умовах пандемії коронавірусу, описує «Думська» перебіг сьогоднішнього засідання оперативного штабу із протидії COVID-19.

До мене звертаються люди з цим питанням. У закладах малюють лінії, аби позначити відстань, але все це втрачає значення, коли компанія сидить за столом і всі по черзі курять цей кальян, передають одне одному, — зазначив Труханов.

Він також заслухав думки інших чиновників про те, що коронавірус не гине всередині кальяну, а дистанції у 1,5 м під час групового куріння дотримуватися неможливо, тому варто заборонити кальянокуріння.

Зрештою Труханов вирішив звернутися по допомогу до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Нехай дасть нам роз’яснення: якщо немає там ніякої небезпеки, то нехай собі курять, — додав мер.

Нагадаємо, за даними американських дослідників, куріння підвищує ризик інфікування коронавірусом, збільшуючи потенційні «точки входу» для SARS-CoV-2.