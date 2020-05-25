Величезний град у Техасі трощив будинки і автомобілі. Фото: Ferra.ru

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Ракурс

У США пройшов сильний град. Від стихії постраждали жителі міста Беркбернетт, яке розташовано у штаті Техас. З неба падали крижини розміром із великий апельсин.

Діаметр крижаних «каменів» перевищував 15 см, а діаметр однієї із крижин становив 21 см. На думку експертів, вона може претендувати на звання найбільшого граду за всю історію спостережень. Місцеві жителі опублікували у соцмережах знімки граду та наслідків стихії.

Величезний град буквально пробивав наскрізь покрівлі будинків місцевих жителів. Дуже сильно постраждали припарковані на вулиці автомобілі.

Буря пройшла уздовж річки Ред. Вона супроводжувалася сильним дощем і торнадо.

Град пролежав на землі близько 20 хвилин, перш ніж повністю розтанув.

Град такого розміру смертельно небезпечний для всіх, хто міг опинитися просто неба, адже крижані осколки падають із великою швидкістю. Від граду сильно постраждали посіви, але немає ніякої інформації про травмованих людей.

Основними причинами утворення такого великого граду є сильне нагрівання повітря, прихід холодного фронту та підвищена вологість.

Як раніше писав «Ракурс», у пустелі Гобі, яка розташована в Монголії, випав сильний град. Шар опадів становив приблизно 100 мм. Випадання граду призвело до утворення селевих потоків.