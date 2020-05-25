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Ракурс
Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Ferra.ru

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили (ФОТО)

25 мая 2020, 14:12
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В США прошел сильный град. От стихии пострадали жители города Беркбернетт, который расположен в штате Техас. С неба падали льдины размером с крупный апельсин.

Диаметр ледяных «камней» превышал 15 см, а диаметр одной из льдин составил 21 см. По мнению экспертов, она может претендовать на звание самого большого града за всю историю наблюдений. Местные жители опубликовали в соцсетях снимки града и последствий стихии.

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Огромный град буквально прошивал насквозь кровли домов местных жителей. Очень сильно пострадали припаркованные на улице автомобили.

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Буря прошла вдоль реки Ред. Она сопровождалась сильным дождем и торнадо.

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Град пролежал на земле около 20 минут, прежде чем полностью растаял.

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook

Град такого размера смертельно опасен для всех, кто мог оказаться под открытым небом, ведь ледяные осколки падают с большой скоростью. От града сильно пострадали посевы, но нет никакой информации о травмированных людях.

Огромный град в Техасе крушил дома и автомобили. Фото: Facebook



Основными причинами образования столь большого града являются сильный нагрев воздуха, приход холодного фронта и повышенная влажность.

Как ранее писал «Ракурс», в пустыне Гоби, которая расположена в Монголии, выпал сильный град. Слой осадков составил приблизительно 100 мм. Выпадение града привело к образованию селевых потоков.

Источник: Ракурс


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