Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы во время недавней пресс-конференции в Мариинском парке, посвященной годовщине его пребывания на посту президента, сделал не менее 20 манипулятивных утверждений.

Эти утверждения содержали искажения фактов и статистических данных или противоречили предыдущим заявлениям президента. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ), эксперты которого проанализировали пресс-конференцию Зеленского.

Манипулятивные утверждения были фактически в половине ответов президента, — отмечают в КИУ.

В частности, он приписал в заслуги действующей власти уменьшение цены на бензин, хотя основной причиной снижения цен на автомобильное топливо стал обвал цен на нефть в мире из-за конфликта по объемам добычи «черного золота» между Россией и Саудовской Аравией.

В то же время ответственность за экономические проблемы в Украине Зеленский в одном из своих ответов переложил на мировой кризис, вызванный коронавирусом, хотя экономические проблемы в нашем государстве начались еще до начала пандемии, отмечают в КИУ.

В некоторых случаях Зеленский противоречил сам себе. Так, он заявлял, что не влияет на кадровую политику правительства, однако при этом ранее утверждал, что лично занимался поиском министра культуры.

Кроме того, Зеленский избегал неудобных вопросов и пытался перевести их на шутки. Например, он фактически не ответил на вопрос относительно назначения на государственные должности лиц, связанных со «Студией Квартал 95». Зеленский в своем ответе лишь отметил, что никто из этих лиц не является его кумовьями или армейскими друзьями.

Однако анализ экспертов КИУ показывает, что за время президентства Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Квартала 95» или ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе или были знакомыми, друзьями, родственниками президента и его окружения.

Напомним, во время пресс-конференции в Мариинском парке Зеленский рассказал, чем отличается от своего предшественника на посту президента — Петра Порошенко.