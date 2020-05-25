Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n138715-eksperty-narahuvaly-20-manipulyaciy-u-vidpovidyah-zelenskogo-na-pres-konferenciyi.html

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Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання під час нещодавньої прес-конференції в Маріїнському парку, присвяченій річниці його перебування на посаді президента, зробив щонайменше 20 маніпулятивних тверджень.

Ці твердження містили перекручування фактів та статистичних даних або ж суперечили попереднім заявам президента. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ), експерти якого проаналізували прес-конференцію Зеленського.

Маніпулятивні твердження були фактично у половині відповідей президента, — наголошують у КВУ.

Зокрема, він приписав в заслуги чинній владі зменшення ціни на бензин, хоча основною причиною зменшення цін на автомобільне пальне став обвал цін на нафту у світі через конфлікт щодо обсягів добування «чорного золота» між Росією та Саудівською Аравією.

Водночас відповідальність за економічні проблеми в Україні Зеленський в одній зі своїх відповідей переклав на світову кризу, спричинену коронавірусом, хоча економічні проблеми в нашій державі розпочалися ще до початку пандемії, наголошують у КВУ.

У деяких випадках Зеленський суперечив сам собі. Так, він заявляв, що не впливає на кадрову політику уряду, однак при цьому раніше стверджував, що особисто займався пошуком міністра культури.

Крім того, Зеленський уникав незручних питань та намагався перевести їх на жарти. Наприклад, він фактично не відповів на запитання щодо призначення на державні посади осіб, пов’язаних зі «Студією Квартал 95». Зеленський у своїй відповіді лише зазначив, що ніхто з таких осіб не є його кумами чи армійськими друзями.

Однак аналіз експертів КВУ показує, що за час президентства Зеленського державні посади отримали понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Кварталу 95» чи її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі або були знайомими, друзями, родичами президента та його оточення.

Нагадаємо, під час прес-конференції у Маріїнському парку Зеленський розповів, чим відрізняється від свого попередника на посаді президента — Петра Порошенка.