У поліції з’явився секретний департамент. Фото: nash.live

https://racurs.ua/ua/n138714-u-nacpoliciyi-z-yavyvsya-novyy-sekretnyy-departament-cpk-dokument.html

Ракурс

Міністерство внутрішніх справ України створило у Національній поліції Департамент захисту інтересів суспільства і держави.

Інформація про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження є нібито службовою, тому й засекреченою від суспільства. Про це йдеться у відповіді НПУ на запит Центру протидії корупції.

Як відомо, восени 2019 року Кабінет міністрів розформував Департамент захисту економіки Нацполіції. Тоді політики заявляли, що поліція не повинна втручатися у діяльність бізнесу.

За інформацією ЦПК, новий департамент успадкував функції економічного департаменту, але діяльність нібито покриватиме за ширмою службової інформації. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що поліція вирішила продовжити займатися тиском на бізнес та економіку за допомогою нового підрозділу.

Нагадаємо, на минулому тижні голова Національної ради реформ Михайло Саакашвілі зустрівся з генпрокурором Іриною Венедіктовою й вони обговорили незаконне втручання силовиків у діяльність бізнесу.