У Кабміні розповіли, як Шмигаль “розрулює” неугодні Авакову питання / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n138713-u-kabmini-rozpovily-yak-shmygal-rozruluie-neugodni-avakovu-pytannya.html

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Прем'єр Денис Шмигаль вважає очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова міністром з колосальним досвідом, який часто дає хороші поради. Шмигаль не погоджується, що має слабку позицію у стосунках з Аваковим, однак визнає, що намагається дослухатися до міністра-«довгожителя».

Треба не плутати доброту із слабкістю, і м’якість з тверезим глуздом — це перше. Друге, Арсен Аваков — міністр з колосальним досвідом, 5 урядів. Людина має досвід бюрократа, досвід політика, досвід менеджера. І дійсно Аваков часто дає хороші ідеї і хороші пропозиції. Я з ними погоджуюся. Коли міністри дають хороші пропозиції, я теж з ними погоджуюся. Просто до Авакова більша увага як до такого політичного важковаговика, — пояснює Шмигаль в розмові з УП.

На запитання, чи не насторожує його такий міністр в його уряді, прем'єр відповідає:

Аваков теж «мій» — він в моєму уряді. Я ж не відкидаю його політичної ваги, всі ми розуміємо його роль в структурі державного управління і в політиці. Але у той же час він такий самий міністр, як всі інші, він є членом уряду, який я очолюю. Тому з Аваковим у нас абсолютно рівні стосунки так само, як з усіма міністрами.

Водночас урядовці в кулуарах зізналися виданню, що Шмигаль з обережністю ставиться до Авакова.

Було кілька випадків, коли весь Кабмін був готовий підтримати якусь постанову, але Аваков був проти. Тоді Шмигаль на нього дивився і казав: оскільки немає одностайності, відкладемо це рішення, — розповів один із міністрів.

За словами іншого члена Кабміну Шмигаля, під час засідань уряду Аваков ніколи не каже, що «я проти такого рішення».

Він каже: «Добре, хороша ініціатива, але якщо через тиждень прийду вас заарештовувати, то не дивуйтесь. Бо це незаконно». І такий стиль має великий вплив на всі «гарячі голови» у нас, — резюмує член Кабміну.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заговорив про «нездорові амбіції» деяких міністрів.