Новости Украины: в Кабмине рассказали, как Шмыгаль «разруливает» неугодные Авакову вопросы

https://racurs.ua/n138713-v-kabmine-rasskazali-kak-shmygal-razrulivaet-neugodnye-avakovu-voprosy.html

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Премьер Денис Шмыгаль считает главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова министром с колоссальным опытом, который часто дает дельные советы. Шмыгаль также признает, что пытается прислушиваться к министру-«долгожителю».

Надо не путать доброту со слабостью, и мягкость с трезвым рассудком — это первое. Второе, Арсен Аваков — министр с колоссальным опытом, пять правительств. Человек имеет опыт бюрократа, опыт политика, опыт менеджера. И действительно Аваков часто дает хорошие идеи и хорошие предложения. Я с ними согласен. Когда министры дают хорошие предложения, я тоже с ними согласен. Просто к Авакову большее внимание как к такому политическому тяжеловесу, — объясняет Шмыгаль в разговоре с УП.

На вопрос, не настораживает ли его такой министр в правительстве, премьер отвечает:

Аваков тоже «мой» — он в моем правительстве. Я не исключаю его политический вес, все мы понимаем его роль в структуре государственного управления и в политике. Но в то же время он такой же министр, как и все остальные, он является членом правительства, которое я возглавляю. Поэтому с Аваковым у нас абсолютно ровные отношения так же, как со всеми министрами.

В то же время чиновники в кулуарах признались изданию, что Шмыгаль с осторожностью относится к Авакову.

Было несколько случаев, когда весь Кабмин готов поддержать какое-то постановление, но Аваков был против. Тогда Шмыгаль на него смотрел и говорил: поскольку нет единодушия, отложим это решение, — рассказал один из министров.

По словам другого члена Кабмина Шмыгаля, в ходе заседаний правительства Аваков никогда не говорит, что «я против такого решения».

Он говорит: «Хорошо, хорошая инициатива, но если через неделю приду вас арестовывать, то не удивляйтесь. Потому что это незаконно». И такой стиль оказывает большое влияние на все «горячие головы» у нас, — резюмирует член Кабмина.

Напомним, ранее Шмыгаль заговорил о «нездоровых амбициях» некоторых министров.