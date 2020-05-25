У полиции появился секретный департамент. Фото: nash.live

https://racurs.ua/n138714-v-nacpolicii-poyavilsya-novyy-sekretnyy-departament-cpk-dokument.html

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Министерство внутренних дел Украины создало в Национальной полиции Департамент защиты интересов общества и государства.

Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях якобы служебная, поэтому и засекречена от общества. Об этом говорится в ответе НПУ на запрос Центра противодействия коррупции.

Как известно, осенью 2019 года Кабинет министров расформировал Департамент защиты экономики Нацполиции. Тогда политики заявляли, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

По информации ЦПК, новый департамент унаследовал функции экономического департамента, но деятельность якобы будет покрывать за ширмой служебной информации. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику с помощью нового подразделения.

Напомним, на прошлой неделе председатель Национального совета реформ Михаил Саакашвили встретился с генпрокурором Ириной Венедиктовой и они обсудили незаконное вмешательство силовиков в деятельность бизнеса.