Последствия непогоды в Екатеринбурге, фото: «Инцидент Екатеринбург»

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В России сильный шторм со скоростью ветра до 28 м/с обрушился сегодня на четвертый по количеству населения город в стране — Екатеринбург.

Стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека в городе, еще несколько человек пострадали, сообщает агентство РИА «Новости».

Отмечается, что погибший был крановщиком, пострадавшим в результате падения поваленного сильным ветром козлового крана на одной из стройплощадок.

Кроме того, сообщается о получении травмы головы мужчиной от неустановленного летающего предмета, а также о госпитализации женщины, на которую упали ветви с деревьев.

В соцсетях уже появились многочисленные фото и видео от местных жителей, которые демонстрируют последствия непогоды — десятки сломанных деревьев и поврежденные здания.

На одном из видео можно увидеть, как падает башня мобильной связи.

Также погиб мужчина в другом городе этого региона — Арамиле. На него обрушилась кровля одного из зданий.

Одним из самых характерных моментов стало снятое очевидцами видео попытки двух местных жителей прижать собственным весом лист поликарбоната, который ветром сорвало с одной из крыш. В результате одного из мужчин ветер поднял вместе с этим листом в воздух и он получил травмы.

По информации местных СМИ, пострадавший жив — медики наложили ему несколько швов и отпустили домой.

Напомним, в американском штате Техас недавно прошел сильный град со льдинами размером с большой апельсин.