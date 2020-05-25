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Последствия непогоды в Екатеринбурге, фото: «Инцидент Екатеринбург»
Летающий человек и падение строительного крана: на росссийский Екатеринбург обрушился сильный шторм (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138742-letauschiy-chelovek-i-padenie-stroitelnogo-krana-na-rosssiyskiy-ekaterinburg-obrushilsya-silnyy.htmlРакурс
В России сильный шторм со скоростью ветра до 28 м/с обрушился сегодня на четвертый по количеству населения город в стране — Екатеринбург.
Стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека в городе, еще несколько человек пострадали, сообщает агентство РИА «Новости».
Отмечается, что погибший был крановщиком, пострадавшим в результате падения поваленного сильным ветром козлового крана на одной из стройплощадок.
Кроме того, сообщается о получении травмы головы мужчиной от неустановленного летающего предмета, а также о госпитализации женщины, на которую упали ветви с деревьев.
В соцсетях уже появились многочисленные фото и видео от местных жителей, которые демонстрируют последствия непогоды — десятки сломанных деревьев и поврежденные здания.
На одном из видео можно увидеть, как падает башня мобильной связи.
Также погиб мужчина в другом городе этого региона — Арамиле. На него обрушилась кровля одного из зданий.
Одним из самых характерных моментов стало снятое очевидцами видео попытки двух местных жителей прижать собственным весом лист поликарбоната, который ветром сорвало с одной из крыш. В результате одного из мужчин ветер поднял вместе с этим листом в воздух и он получил травмы.
По информации местных СМИ, пострадавший жив — медики наложили ему несколько швов и отпустили домой.
Напомним, в американском штате Техас недавно прошел сильный град со льдинами размером с большой апельсин.