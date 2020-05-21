Почему такая дорогая дешевая электрическая энергия?

Электрическая энергия. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2640-pochemu-takaya-dorogaya-deshevaya-elektricheskaya-energiya.html

Ракурс

Скоро все будет иначе. Возобновляемая и альтернативная энергетика будут превалирующими и стоить в разы, а то и на порядок дешевле. 10‒11 млрд долл. инвестиций в «зеленую» энергетику не создадут коллапс на рынке электрической энергии. Ни для инвесторов, ни для государства, ни для граждан. Но сегодня правительство должно уговаривать инвесторов добровольно согласиться на снижение «зеленых» тарифов. В свою очередь «зеленые» инвесторы развернули невероятную кампанию в СМИ в защиту своих позиций. Однако парламент помешал их планам — принял постановление, ограничивающее чрезмерные притязания «зеленых».

Почему Минэкоэнерго говорит о дефиците в 50 млрд грн

На «зеленую» энергетику тарифы в Украине едва ли не самые высокие в Европе. К тому же оператор энергосистемы «Укрэнерго» по действующему закону должен принимать электрическую энергию из возобновляемых источников несмотря ни на что. А ГП «Гарантированный покупатель» — оплачивать все. Но не справились.

Во-первых, увеличились неплатежи и между участниками энергорынка. Во-вторых, львиная доля платежей идет производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), прежде всего солнечных и ветровых электростанций.

По данным Минэкоэнерго, в 2018 году владельцам ВИЭ должны были заплатить почти 560 млн евро за их долю в 1,9% в общих продажах электроэнергии.

В прошлом году ВИЭ вместе с альтернативной энергетикой увеличили мощности до 7,8 ГВт-ч и должны были получить за произведенную электроэнергию уже в разы больше по действующему «зеленому» тарифу. То есть 25 млрд грн. Не считая домохозяйских солнечных станций — это примерно 14% стоимости произведенной в стране электроэнергии. Хотя доля ВИЭ увеличилась лишь до 4% ее продажи. Остальное владельцам ВИЭ (инвесторам) должно вернуть государственное предприятие «Гарантированный покупатель», которое по закону «О рынке электрической энергии» обязано взять на себя большую часть обязательств ГП «Энергорынок», в том числе финансовых. В итоге оказалось на грани банкротства.

Прогноз на 2020 год: производство электрической энергии из возобновляемых источников — 12 млрд кВт-ч, выплаты «зеленым» — 47 млрд грн. Как рассказывала неделю назад исполняющая обязанности министра Ольга Буславец, ежегодный дефицит средств для выплаты производителям электроэнергии из ВИЭ и альтернативной энергетики составляет около 50 млрд грн. Без учета долгов прошлых периодов.

Добровольно-принудительное «согласие» на снижение тарифа на электрическую энергию «зеленым»

Единственным и спасительным (для энергоотрасли Украины) выходом в таких обстоятельствах является договоренность с «зелеными» инвесторами об их согласии на снижение тарифов. Прежде всего на солнечную и ветровую энергетику. Заставить «зеленых» инвесторов порядочное государство не может — законы не имеют обратной силы. Поэтому уговаривали их долго, но аргументированно. Госпожа Буславец рассказывала, что сначала большинство предупредило об исках, а остальные сразу стали судиться. Процесс начался еще в 2019 году.

В результате инвесторов уговорили согласиться на снижение цены на солнечную электроэнергию на 15‒20%, на ветровую — на 8‒10%.

Это абсолютно не защищает украинскую сторону от исков, но позволяет надеяться хотя бы на отсрочку значительных выплат, если их назначит суд. Хотя есть хрупкая надежда, что производители ВИЭ учтут общемировой экономический кризис и не будут слишком настойчивы.

Правда, несколькими днями ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды опубликовало на своем сайте обновленный Прогнозный баланс электрической энергии на 2020 год. Согласно ему производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2020 году прогнозируется на уровне 10,284 млрд кВт-ч, что в 1,85 раза больше, чем за 2019 год.

По данным министерства, ветроэлектростанции в 2020 году произведут 3,95 млрд кВт-ч, солнечные — 5,482 млрд кВт-ч, другие источники ВИЭ — 852 млн кВт-ч.

Общий объем производства электрической энергии в 2020 году прогнозируется на 1,2% ниже фактического показателя 2019 года — 152,105 млрд кВт-ч, в то время как потребление уменьшится на 1,8% — до 147,517 млрд кВт-час.

Минэкоэнерго прогнозирует, что все остальные виды генерации снизят объем производства электрической энергии по сравнению с показателем 2019 года:

ТЭС и ТЭЦ — на 24,4%, до 42,129 млрд кВт-ч;

ГЭС — на 21,9%, до 5,088 млрд кВт-ч;

ГАЭС — на 6,6%, до 1,258 млрд кВт-ч;

АЭС — на 2,8%, до 80,639 млрд кВт-ч.

Парламент спасает «Гарантированного покупателя» от банкротства

В свою очередь Верховная Рада тоже позаботилась, как смогла, о стабильности энергорынка. А точнее — о ГП «Гарантированный покупатель».

Соответствующий законопроект №2390 парламент принял за основу 20 мая. И хотя это лишь часть пакета законопроектов, призванных решить проблемы энергоотрасли, этот документ должен сыграть значительную роль. Им вносятся изменения в Кодекс о процедурах банкротства касательно потенциальных судебных исков о банкротстве ГП «Энергорынок».

Законопроект №2390 предусматривает механизм погашения задолженности на энергорынке, указанный в законопроекте №2386 (всего этой проблемы касаются четыре законопроекта).

В указанном документе депутаты предлагают внести изменения в Кодекс процедур банкротства. При этом хозяйственному суду предлагают предоставить право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии (то есть ГП «Энергорынок» и на всякий случай ГП «Гарантированный покупатель», хотя последнее и не перебирает на себя долговые обязательства ГП «Энергорынок»). Хозяйственному суду также планируют предоставить право останавливать уже начавшиеся производства по ГП «Энергорынок». Таким образом, инвесторам и кредиторам придется хорошенько подумать, прежде чем попытаться в судебном порядке взыскивать миллиардные долги с государственных энергопредприятий.

Парламентарии предусмотрели, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов будет продолжаться и во время процедуры погашения задолженности государственного предприятия. По разным данным, накопленные долги ГП «Энергорынок» за последние годы достигают 90‒150 млрд грн.

«Энергоатом» и «Гарантированного покупателя» допустили на рынок двусторонних договоров

20 мая правительство приняло два постановления, необходимых для стабилизации ситуации в энергетической отрасли. Накануне их утвердил Антикризисный энергетический штаб.

Две недели назад «Энергоатому» в принудительном порядке советовали закрыть 2‒3 энергоблока АЭС. Атомщики были в отчаянии. И вот Буславец сообщила, что 10 из 11 блоков введены на рабочую мощность, 11-й задержали в связи с незаконченным ремонтом.

Таким образом уменьшена обязательная доля продажи электрической энергии НАЭК «Энергоатом» по механизму ПСО (специальных обязательств энергопредприятия, возлагаемых по решению правительства, то есть на эту часть энерготовара цена регулируется Кабмином). Так что частично «Энергоатом» выведен на рынок двусторонних договоров — чего добивались все энергогенерирующие предприятия и что выгодно потребителям. Электрическую энергию после выполнения спецобязательств НАЭК «Энергоатом» может продавать на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах. Однако лишь конечным крупным бытовым потребителям и без возможности ее перепродажи.

Кабмин также ограничил цены на продажу электрической энергии ГП «Гарантированный покупатель», предоставив право предприятию продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

Правительство надеется, что принятые изменения позволят улучшить финансовую ситуацию ГП «Гарантированный покупатель», ГП НАЭК «Энергоатом» и других участников рынка, а также снизить административное влияние на ценообразование.

Остается надеяться, что это отразится и в наших счетах за электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги в целом. А то неудобно получится: вчера президент Зеленский уверял, что счета в платежках уменьшились, а вдруг окажется не так или наоборот. Правда, вряд ли президент лично платит за услуги ЖКХ и электроэнергию. Это для тех, кто упорно не видит больших промахов Зеленского. Особенно на внутриэкономическом фронте.

Алла ЕРЕМЕНКО