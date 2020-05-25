Відставка Верланова: колишній головний податківець розповів про обставини звільнення, фото — Громадське

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Сергій Верланов, колишній голова Державної податкової служби, екс-заступник міністра фінансів України розповів про обставини своєї відставки у квітні цього року.

Він знав, що втратить посаду, але очікував, що вищі посадовці це «нормально пояснять і донесуть».

Верланов розповів, що оскаржує правомірність розпорядження звільнення з посади, повідомляє «Громадське». Позов прийнятий Окружним адміністративним судом міста Києва. На 19 червня призначене підготовче судове засідання.

Верланов вітає роботу Тимчасової слідчої комісії, оскільки «будь-який аудит — це добре», хоча зауважує, що в Раді змінили аудійований термін — з 9 місяців до 18 місяців.

Екс-податківець розповів про кримінальні провадження, за якими у нього вдома провели обшук, а рахунки заблокували. За його словами, провадження розвивається, по ньому проходять слідчі дії.

До Офісу генпрокурора Верланов подав заяву стосовно Ігоря Уманського, екс-міністра фінансів. Але вона, за словами екс-очільника Фіскальної служби, залишилася непоміченою. Справу не внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань і Верланов подав скаргу у Печерський суд на дії Офісу генерального прокурора.

Верланов зауважив, що після його відставки податкова почала знову перевірки, незважаючи на мораторій. Для цього, за його словами, обирають компанії реального сектору економіки, наприклад, пивоварні, які почали виробляти набагато менше продукції.

Я говорив, що можуть підвищитись ризики тиску на бізнес, пройшло небагато часу, але за результатами травня і червня ми чітко побачимо, куди рухається податкова, — розповів екс-податківець.

Верланова та очільника митниці Макса Нефьодова 24 квітня звільнили із уряду. Це сталося після призначення нового міністра фінансів і скандальних заяв колишнього очільника Мінфіну Ігоря Уманського. Той заявляв, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з ПДВ. Уманський звинувачував у «схематозі» митну та фіскальну службу. Після цього Рада створила спеціальну ТСК.