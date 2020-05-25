Дело Шеремета: Антоненко еще два месяца будет находиться под арестом, скриншот видео

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Ракурс

Дело Павла Шеремета продолжается, сегодня подозреваемого Андрея Антоненко оставили под арестом еще на два месяца.

Такое решение принял Печерский суд Киева. Музыкант и ветеран АТО Антоненко будет под стражей до 23 июля, сообщается в трансляции заседания.

В Печерском райсуде Киева рассматривают сегодня ходатайства о продлении срока пребывания всем трем задержанным и арестованным ранее подозреваемым (кроме Антоненко, это Юлия Кузьменко и Яна Дугарь).

Суд сегодня отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки.

Напомним, что о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Ранее силовики провели повторный обыск в доме Юлии Кузьменко. По словам адвоката, они искали оружие, взрывчатку и другие запрещенные предметы.

На прошлой неделе стало известно, что следствие завершается и подозреваемых начинают знакомить с материалами дела. Кроме того, изменились и подозрения Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Из них исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами убийства следствие теперь называет неустановленных лиц.