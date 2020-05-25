Новости Киева: к Зеленскому по делу Шеремета пришли активисты и родные подозреваемой Кузьменко

«Полгода за решеткой. Где справедливость?»: к Зеленскому по делу Шеремета пришли активисты и родные подозреваемой Кузьменко, скриншот видео

https://racurs.ua/n138748-polgoda-za-reshetkoy-gde-spravedlivost-k-zelenskomu-po-delu-sheremeta-prishli-aktivisty.html

Ракурс

В Киеве возле Офиса президента Украины состоялась акция протеста. На Банковой вечером 25 мая устроили митинг по поводу дела Павла Шеремета.

Участники требуют справедливого и законного расследования убийства журналиста. Защитники трех обвиняемых по делу передали официальные требования президенту Владимиру Зеленскому.

Акцию протеста назвали «Полгода за решеткой. Где справедливость, господин президент?». На Фейсбук-странице активисты напомнили, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь 164 дня находятся в изоляторе, а Украина пять с половиной месяцев «наблюдает за политическим футболом —как ответственность за дело перебрасывают друг другу, как горячую картошку, руководители МВД, генпрокуратуры и президент».

К Зеленскому под офис пришли до 200 человек, среди которых были родители Кузьменко и ее муж, сообщается в трансляции.

Протестующие требовали освободить и снять все обвинения с подозреваемых по делу Шеремета — Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Протестующие были с плакатами в поддержку фигурантов дела и с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они скандировали лозунг «Где справедливость?!», «Белая нить, хватит шить!».

Напомним, что именно сегодня суды рассматривают ходатайство прокуратуры продлить арест для подозреваемых. В частности, еще два месяца пробудет за решеткой Андрей Антоненко.