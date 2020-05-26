Убийство Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей до 24 июля

Убийство Шеремета. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n138753-ubiystvo-sheremeta-sud-ostavil-kuzmenko-pod-strajey-do-24-iulya.html

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Убийство Павла Шеремета расследуется на протяжении нескольких лет, но лишь в конце прошлого года были взяты под стражу подозреваемые в совершении этого преступления. В Печерском районном суде Киева состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос продления меры пресечения в виде содержания под стражей для Юлии Кузьменко. Ее подозревают в причастности к убийству журналиста.

Суд по итогам заседания принял решение о продлении меры пресечения Кузьменко. Она останется за решеткой до 24 июля, сообщается в трансляции из зала суда.

Прокурор просил продлить содержание под стражей подозреваемой еще на два месяца, мотивируя это рисками побега, давления на свидетелей и экспертов. Адвокат просил избрать для подзащитной альтернативную меру пресечения. Суд принял сторону прокурора и продлил срок содержания Кузьменко под стражей на два месяца.

Также адвокат Юлии Кузьменко просил об отводе судьи Виталия Писанца, который и постановил продлить арест, однако суд отклонил и это ходатайство.

Напомним, накануне в возле Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста из-за дела Павла Шеремета. К Зеленскому под офис пришли до 200 человек, среди которых были родители Кузьменко и ее муж.