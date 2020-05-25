Дело Шеремета: военную медсестру Дугарь суд отпустил под залог

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Дело Шеремета снова рассматривалось в столичном суде. Сегодня Печерский райсуд рассматривал ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения одному из фигурантов — Яне Дугарь.

Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения Дугарь. Ночной домашнеий арест прокуроры просили сменит на залог в размере более 168 тыс. грн с возложением обязанности носить электронный браслет.

Суд удовлетворил это ходатайство, сообщается в трансляции из зала суда. Залог нужно внести в течение пяти дней. В случае невнесения залога обвинение может ходатайствовать по поводу более жесткой меры пресечения.

Печерский районный суд ранее продлил до 31 мая ночной домашний арест военной медсестре Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Зимой суд изменил меру пресечения Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

По версии следствия, 15 и 18 июля 2016 года Дугарь «проводила разведку» возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.

Сегодня суды рассматривали ходатайства прокуратуры продлить арест для подозреваемых по делу Шеремета. В частности, еще два месяца пробудет за решеткой Андрей Антоненко.

На прошлой неделе стало известно, что следствие завершается и подозреваемых начинают знакомить с материалами дела. Кроме того, изменились и подозрения Антоненко, Юлие Кузьменко и Дугарь. Из них исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами убийства следствие теперь называет неустановленных лиц.