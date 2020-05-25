Социальная помощь: в правительстве сообщили, кто претендует на 100% надбавки к зарплате во время карантина, фото — mind.ua

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Надбавки к зарплате на период карантина могут получать не только медики, но и работники социальной сферы. Об этом сегодня сообщили в Министерстве социальной политики.

В ведомстве утвердили перечень должностей работников, которые могут претендовать на 100% надбавки к зарплате за работу во время ограничительных мер в стране.

Такие средства сотрудники различных ведомств и служб могут получить в течение действия карантина и через 30 дней со дня его отмены.

100% надбавку к зарплате смогут получить сотрудники, работающие на таких должностях:

педагог социальный/специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

социальный сотрудник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог/психолог.

Для того, чтобы получить надбавку, руководитель соответствующего ведомства формирует перечень работников. Доплаты осуществляются за счет местных бюджетов.

Такие доплаты установлены в соответствии с принятым Радой законом № 540-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)», а также постановлением Кабинета министров Украины от 29 апреля 2020 года № 375.

В этих документах предусмотрены дополнительные, установленным законодательством, доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения, непосредственно оказывающих социальные услуги по месту жительства получателя социальных услуг.

Минсоцполитики 22 мая утвердило соответствующий перечень должностей работников-поставщиков социальных услуг государственного и коммунального сектора.