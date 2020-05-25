Соціальна допомога: в уряді повідомили, хто претендує на 100% надбавки до зарплати під час карантину, фото — mind.ua

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Надбавки до зарплати на період карантину можуть отримувати не тільки медики, але й працівники соціальної сфери. Про це сьогодні повідомили в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві затвердили перелік посад працівників, які можуть претендувати на 100% надбавки до зарплати за роботу під час обмежувальних заходів в країні.

Такі кошти співробітники різних відомств та служб можуть отримати впродовж дії карантину і через 30 днів із дня його скасування.

До зарплати 100% надбавку зможуть співробітники, які працюють на таких посадах:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соціальний працівник;

соціальний робітник;

фахівець з фізичної реабілітації;

практичний психолог/психолог.

Для того, щоб отримати надбавку, керівник відповідного відомства формує перелік працівників. Доплати здійснюються коштом місцевих бюджетів.

Такі доплати встановлені відповідно до ухваленого Радою закону № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», а також постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2020 року № 375. У цих документах передбачено додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання чи перебування отримувача соціальних послуг.

Мінсоцполітики 22 травня затвердило відповідний перелік посад працівників-надавачів соціальних послуг державного і комунального сектору.