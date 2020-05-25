Військовій медсестрі Яні Дугарь суд призначив заставу у 168 тис. грн

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Справа Шеремета знову розглядалася у столичному суді. Сьогодні Печерський райсуд розглядав клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу одному із фігурантів — Яні Дугарь.

Прокуратура наполягала на зміні запобіжного заходу Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу у розмірі понад 168 тис. грн з покладенням на неї обов’язку носити електронний браслет.

Суд задовольнив це клопотання, повідомляється у трансляції із залу суду. Заставу потрібно внести упродовж п’яти днів. У разі невнесення застави обвинувачення може клопотати про більш жорсткий запобіжний захід.

Печерський районний суд раніше продовжив до 31 травня нічний домашній арешт військовій медсестрі Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Взимку суд змінив запобіжний захід Дугарь з цілодобового домашнього арешту на нічний.

За версією слідства, 15 та 18 липня 2016 року Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон камери спостереження довкола майбутнього місця злочину.

Сьогодні суди розглядали клопотання прокуратури продовжити арешт для підозрюваних у справі Шеремета. Зокрема, ще два місяці пробуде за ґратами Андрій Антоненко.

Минулого тижня стало відомо, що слідство завершується і підозрюваних починають знайомити із матеріалами справи. Крім того, змінилися й підозри Антоненку, Юлії Кузьменко та Дугарь. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.