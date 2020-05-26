У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація, комунальники усувають поломку. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n138762-u-kyievi-na-pivdennomu-mostu-vynykla-avariyna-sytuaciya-komunalnyky-usuvaut-polomku-foto.html

Ракурс

У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація. Сталася поломка одного зі старих деформаційних швів.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

У повідомленні зазначено, що обірвалася частина накривного листа одного зі старих деформаційних швів.

На місці аварії працюють фахівці «Київавтодормосту». Комунальники обіцяють усунути аварію протягом трьох-чотирьох годин.

У зв’язку з аварією, рух у сторону правого берега частково обмежено.

Це ускладнює і без того напружену ситуацію на дорогах Києва, який останнім часом часто стоїть у масштабних автомобільних заторах.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці Київ скували затори. Уже традиційно на усіх мостах столиці ускладнено рух, також спостерігаються затори у центрі.