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Ракурс
У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація, комунальники усувають поломку. Фото: ГолосUA

У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація: комунальники усувають поломку (ФОТО)

26 тра 2020, 10:59
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У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація. Сталася поломка одного зі старих деформаційних швів.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

У повідомленні зазначено, що обірвалася частина накривного листа одного зі старих деформаційних швів.

У Києві на Південному мосту виникла аварійна ситуація, комунальники усувають поломку. Фото: Facebook

На місці аварії працюють фахівці «Київавтодормосту». Комунальники обіцяють усунути аварію протягом трьох-чотирьох годин.

У зв’язку з аварією, рух у сторону правого берега частково обмежено.



Це ускладнює і без того напружену ситуацію на дорогах Києва, який останнім часом часто стоїть у масштабних автомобільних заторах.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці Київ скували затори. Уже традиційно на усіх мостах столиці ускладнено рух, також спостерігаються затори у центрі.

Джерело: Ракурс


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