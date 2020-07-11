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Ракурс
Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — з’явилося фото і відео

Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку

11 лип 2020, 09:01
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Каменепад в Австрії наробив лиха — жертвами обвалу частини скелі в гірському районі Береншютцкламм на півдні країни стало вже троє осіб. Ще дев’ятеро туристів дістали поранень. Пошукова операція гірської служби порятунку тривала три дні.

Вчора, 10 липня, в Австрії рятувальники виявили тіло третього туриста. Загиблим внаслідок каменепаду в ущелині виявився 30-річний чоловік зі Словаччини, повідомляє телерадіокомпанія ORF.

Напередодні увечері в поліцію звернулися двоє чоловіків і повідомили, що їхній сусід зі Словаччини пішов у похід в ущелину неподалік водоспадів Береншютцкламм, після цього зв’язок з ним було втрачено, — розповів глава Альпійської поліції Герхард Рігльтхальнер.

Поліція і співробітники гірничорятувальної служби почали його пошуки. Минулої ночі тіло чоловіка було знайдено у глибокому затоні.

Загальна кількість потерпілих від каменепаду в Австрії зросла до дев’ятьох. Восьмеро з них є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку / ORF

Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку / ORF

Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку / ORF

Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку / ORF


Каменепад в Австрії вбив трьох туристів, багато поранених — фото і відео порятунку / ORF

Нагадаємо, раніше в горах землі Штірія в Австрії стався каменепад, внаслідок якого загинуло двоє туристів, ще семеро постраждали.

Джерело: Ракурс


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