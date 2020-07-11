Камнепад в Австрии убил трех туристов, много раненых — появились фото и видео

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Камнепад в Австрии наделал беды — жертвами обвала части скалы в горном районе Береншютцкламм на юге стране стало уже три человека. Еще девять туристов получили ранения. Поисковая операция горной службы спасения продолжалась три дня.

Вчера, 10 июля, в Австрии спасатели обнаружили тело третьего туриста. Погибшим в результате камнепада в ущелье оказался 30-летний мужчина из Словакии, сообщает телерадиокомпания ORF.

Накануне вечером в полицию обратились двое туристов и сообщили, что их сосед из Словакии ушел в поход в ущелье неподалеку от водопадов Береншютцкламм, после этого связь с ним была потеряна, — рассказал глава Альпийской полиции Герхард Ригльтхальнер.

Полиция и сотрудники горноспасательной службы начали его поиски. Прошлой ночью тело мужчины было найдено в глубоком затоне.

Общее число пострадавших от камнепада в Австрии увеличилось до девяти. Восемь из них являются гражданами Австрии, один приехал в страну из Венгрии.

Напомним, ранее в горах земли Штирия в Австрии произошел камнепад, в результате которого погибли два туриста, еще семь — пострадали.