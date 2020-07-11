Загострення на Донбасі — є загиблий і поранені — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n140963-zagostrennya-na-donbasi-ie-zagyblyy-i-poraneni.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя одного захисника України, ще троє — дістали поранень. За минулу добу, 10 липня, збройні формування Росії 18 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє - дістали поранень. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС на Фейсбук.

Ворог порушував режим «тиші» поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького, Хутору Вільного, у передмісті Авдіївки. У суботу, 11 липня, окупанти застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного.

За підтвердженими даними розвідки, українські бійці знищили трьох та поранили ще трьох загарбників.

Нагадаємо, 21 червня на Донбасі бойовики застосували авіаційні ракети та потужну артилерію. Тоді внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців ООС дістали поранень.