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Ракурс
Обострение на Донбассе — есть погибший и раненые — война на Донбассе

Обострение на Донбассе — есть погибший и раненые

11 июл 2020, 08:33
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Война на Донбассе унесла жизнь одного защитника Украины, еще трое — получили ранения. За минувшие сутки, 10 июля, вооруженные формирования России 18 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении пресс-центра ООС на Фейсбук.

Враг нарушал режим «тишины» близ Причепиловки, Орехово, Троицкого, Хутора Вольного, в пригороде Авдеевки. В субботу, 11 июля, оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.


Согласно подтвержденным данным разведки, украинские бойцы уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

Напомним, 21 июня на Донбассе боевики применили авиационные ракеты и мощную артиллерию. Тогда вследствие вражеских обстрелов три военнослужащих ООС получили ранения.

Источник: Ракурс


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