Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140046-na-donbasse-boeviki-primenili-aviacionnye-rakety-i-moschnuu-artilleriu-est-ranenye.html

Ракурс

Обстрелы на Донбассе не прекращаются. В течение минувших суток и сегодня утром оккупанты атаковали позиции военнослужащих Объединенных сил.

С начала суток враг четыре раза нарушил режим тишины. Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм вблизи Шумов, Железного и Крымского. В результате обстрелов пострадал один военнослужащий — он получил ранения. Об этом 21 июня сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Они били из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, минометов, а также задействовали неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, возле Павлополя захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8. Вследствие вражеских обстрелов три военнослужащих ООС получили ранения.

Напомним, 19 июня да бойца, которые осуществляли инженерную доразведку вблизи поселка Новотошковское Луганской области, получили ранения от разрыва мины.