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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

На Донбассе боевики применили авиационные ракеты и мощную артиллерию, есть раненые

21 июн 2020, 10:13
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Обстрелы на Донбассе не прекращаются. В течение минувших суток и сегодня утром оккупанты атаковали позиции военнослужащих Объединенных сил.

С начала суток враг четыре раза нарушил режим тишины. Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм вблизи Шумов, Железного и Крымского. В результате обстрелов пострадал один военнослужащий — он получил ранения. Об этом 21 июня сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Они били из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, минометов, а также задействовали неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, возле Павлополя захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8. Вследствие вражеских обстрелов три военнослужащих ООС получили ранения.

Напомним, 19 июня да бойца, которые осуществляли инженерную доразведку вблизи поселка Новотошковское Луганской области, получили ранения от разрыва мины.

Источник: Ракурс


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