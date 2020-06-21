Коронавирус в Украине.

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Эпидемия коронавируса в Украине не отступает, ежедневно инфицируются сотни человек.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 735 человек. Таким образом, уже вторые сутки подряд уменьшается количество зараженных. Умерли от болезни и ее осложнений восемь пациентов, 103 больных выздоровели. Об этом 21 июня сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В целом в Украине уже 35 тыс. 825 зараженных, коронавирус уже преодолели 16 тыс. 508 человек. От коронавируса умерли 1 тыс. 2 зараженных.

Лидером по количеству выявленных случаев заражения стал Киев — 4 тыс. 325 человек. На второй позиции Киевская область — 4 тыс. 324 человек. На Львовщине 3 тыс. 780 больных, а в Ровенской области — 2 тыс. 872 инфицированных. Меньше всего больных в Херсонской и Сумской областях — 186 и 72 больных соответственно.

Напомним, вчера сообщалось о 841 новом случае коронавируса. Умерли девять человек, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, а выздоровели за сутки 373 пациента.