Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали еще более 840 случаев

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n140022-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-esche-bolee-840-sluchaev.html

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, в Украине продолжается. За прошедшие сутки был выявлен еще 841 случай коронавируса.

Таким образом, количество зафиксированных в Украине за время эпидемии случаев инфицирования коронавирусом достигло 34 тыс. 825. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на соответствующем ресурсе, созданном СНБО.

Умерли за сутки девять инфицированных лиц. Всего коронавирус уже привел к смерти 994 людей в Украине.

Выздоровели за сутки 373 пациента. Всего в Украине эту болезнь преодолели уже более 16,4 тыс. человек.

Сейчас болеют в Украине 18 тыс. 425 человек.

Напомним, недавно в Украине был установлен новый короновирусный антирекорд — за сутки было выявлено 921 новый случай заражения вирусом SARS-CoV-2. В Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что в связи с этой ситуацией, будут инициировать ужесточение контроля карантинных мероприятий.