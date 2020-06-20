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Во время пожара, фото: ГСЧС
В Кривом Роге на рынке сгорели 22 павильона (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140021-v-krivom-roge-na-rynke-sgoreli-22-pavilona-foto-video.htmlРакурс
Пожар на «Центральном рынке» в Кривом Роге уничтожил 22 металлические торговые павильоны вместе с товарами, которые там находились.
Площадь пожара составила 240 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре на рынке, расположенном на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города, поступило к спасателям сегодня в 22.37. Пожар был локализован в 23.44, а полностью ликвидирован — в 00.40.
Погибших и пострадавших нет. О причинах возгорания в настоящее время не сообщается.
Напомним, в начале марта в Кривом Роге во время движения загорелся автобус, в котором находились водитель и трое пассажиров. В результате инцидента два человека получили ожоги рук и лица, их госпитализировали в городскую больницу.