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Ракурс
Во время пожара, фото: ГСЧС

В Кривом Роге на рынке сгорели 22 павильона (ФОТО, ВИДЕО)

20 июн 2020, 09:54
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Пожар на «Центральном рынке» в Кривом Роге уничтожил 22 металлические торговые павильоны вместе с товарами, которые там находились.

Площадь пожара составила 240 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на рынке, расположенном на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города, поступило к спасателям сегодня в 22.37. Пожар был локализован в 23.44, а полностью ликвидирован — в 00.40.

Погибших и пострадавших нет. О причинах возгорания в настоящее время не сообщается.

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Во время пожара, фото: ГСЧС

Напомним, в начале марта в Кривом Роге во время движения загорелся автобус, в котором находились водитель и трое пассажиров. В результате инцидента два человека получили ожоги рук и лица, их госпитализировали в городскую больницу.

Источник: Ракурс


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