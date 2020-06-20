На коронавирус влияют условия окружающей среды

https://racurs.ua/n140020-usloviya-okrujauschey-sredy-vliyaut-na-stabilnost-koronavirusa-sars-cov-2-uchenye.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, является менее стабильным при повышенной влажности и более высоких температурах.

К такому выводу пришли ученые из Университета Маршалла (США) в результате проведенных экспериментов с образцами вируса, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые смешивали коронавирус с образцами слизи и мокроты носа человека, которые затем подвергались воздействию трех различных наборов температуры и влажности на период до семи дней. Образцы собирали на протяжении всего исследования и анализировали на наличие способного к инфицированию человека вируса, а также вирусной РНК, которая не является заразной.

Вирусная РНК последовательно обнаруживалась в течение всего семидневного исследования, в то время как способный к инфицированию вирус обнаруживался лишь в течение примерно 12−48 часов, в зависимости от условий окружающей среды.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что условия окружающей среды влияют на устойчивость коронавируса в слизистой оболочке носа и мокроте человека.

Напомним, ученые недавно обнаружили новый симптом COVID-19.