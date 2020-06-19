У коронавируса появился еще один симптом. Фото: Zakazlinz.ru

https://racurs.ua/n140009-u-koronavirusa-poyavilsya-esche-odin-simptom.html

Ракурс

Симптомы коронавируса иногда бывают весьма необычными. Ученые из Канады обнаружили новый симптом, который пока весьма редко встречается у больных коронавирусной болезнью. Новый симптом был обнаружен у 29-летней госпитализированной пациентки, которая страдала от вирусного конъюнктивита.

О первом случае проявления нового симптома коронавируса сообщает Lenta.ru, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Канадского офтальмологического общества.

Правый глаз пациентки был покрасневшим, наблюдались водянистые выделения, а также светобоязнь. Женщина месяц прожила на Филиппинах, а перед возвращением в Канаду провела один день в Сан-Франциско.

В Канаду она вернулась 29 февраля, а уже 1 марта у нее появился кашель, насморк и конъюнктивит. На лихорадку больная не жаловалась, хотя и призналась, что принимала жаропонижающие препараты, которые могли скрыть незначительное повышение температуры.

Спустя несколько дней симптомы конъюнктивита ухудшились и женщина обратилась в офтальмологическую клинику. Во время анализа мазка из глаза было установлено, что в образце присутствует коронавирус.

Канадские ученые заявляют, что в связи с обнаружением нового симптома коронавирусной болезни, необходимо принять дополнительные меры по выявлению COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», у некоторых больных коронавирусом наблюдается так называемая «счастливая гипоксия», когда насыщение кислородом крови снижается в два раза. Люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят изменения, которые можно сравнить с катастрофой.