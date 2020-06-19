У коронавірусу з'явився ще один симптом. Фото: Zakazlinz.ru

https://racurs.ua/ua/n140009-u-koronavirusu-z-yavyvsya-sche-odyn-symptom.html

Ракурс

Симптоми коронавірусу іноді бувають досить незвичними. Вчені з Канади виявили новий симптом, який поки що дуже рідко зустрічається у хворих коронавірусною хворобою. Новий симптом було виявлено у 29-річної госпіталізованої пацієнтки, яка страждала від вірусного кон’юнктивіту.

Про перший випадок появи нового симптому коронавірусу повідомляє Lenta.ru, посилаючись на статтю, опубліковану в журналі Канадського офтальмологічного товариства.

Праве око пацієнтки було почервонілим, спостерігалися водянисті виділення, а також світлобоязнь. Жінка місяць прожила на Філіппінах, а перед поверненням до Канади провела один день у Сан-Франциско.

В Канаду вона повернулася 29 лютого, а вже 1 березня у неї з’явився кашель, нежить і кон’юнктивіт. На лихоманку хвора не скаржилася, хоча і зізналася, що приймала жарознижуючі препарати, які могли приховати незначне підвищення температури.

Через кілька днів симптоми кон’юнктивіту погіршилися і жінка звернулася до офтальмологічної клініки. Під час аналізу мазка з ока було встановлено, що у зразку присутній коронавірус.

Канадські вчені заявляють, що у зв’язку з виявленням нового симптому коронавірусної хвороби, необхідно вжити додаткових заходів щодо виявлення COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», у деяких хворих на коронавірус спостерігається так звана «щаслива гіпоксія», коли насичення киснем крові знижується у два рази. Люди здаються абсолютно здоровими, хоча в їхньому організмі відбуваються зміни, які можна порівняти з катастрофою.