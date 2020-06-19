В ЄС погрожують санкціями Лукашенку за війну проти мінського «Майдану», фото — Настоящее время

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Події в Білорусі останніх днів змусили втрутитися у дії режиму президента Олександра Лукашенка депутатів Європарламенту. Вони виступили з заявою, в якій закликали офіційний Мінськ провести вільні і справедливі вибори.

В іншому випадку в ЄС не виключають застосування санкцій щодо осіб, відповідальних за репресії, залякування і арешти.

Репресії, залякування і арешти — це не спосіб проведення виборів або об'єднання країни, а всього лиш цинічний крок, покликаний утримати владу будь-якою ціною. Олександр Лукашенко повинен розуміти, що ЄС не буде терпіти такі дії і що вони матимуть наслідки, включаючи можливі цілеспрямовані санкції щодо груп, окремих осіб і організацій, і будуть впливати на рішення ЄС щодо фінансової допомоги Білорусі, включаючи пакет стійкості. Ми сподіваємося, що в цьому не буде необхідності, — попередили євродепутати.

Звернення підписали дев’ять впливових членів Європарламенту.

Сьогодні Лукашенко заявив про спроби «зламати» країну і організувати Майдан у Мінську, передає «Білорусь Сегодня». За його словами, охочі брати участь в президентських виборах застосовували технологію «каруселі» під час збору підписів.

За словами Лукашенка, на Білорусі нині сконцентрований «фокус всіх політичних інтересів» — із заходу та зі сходу.

У країні активізувалися певні сили, які намагаються розгойдати ситуацію. Нам вдалося зірвати план дестабілізації Білорусі, який мав привести країну до якогось майдану. Маски зірвані з певних не тільки ляльок, які у нас тут були, але і з ляльководів за межами Білорусі, — заявив Лукашенко.

Напередодні в Мінську пройшла акція на захист затриманих учасників президентських перегонів Віктора Бабарика та Сергія Тихановского, її підтримала частина автомобілістів. Тисячі мінчан провели пікет солідарності в центрі міста і скандували антилукашенківські гасла.

Комітет державного контролю заявив, що діяльність екс-голови «Белгазпромбанка» Бабарика, який має намір балотуватися на перегонах, контролювалася «ляльководами» з «Газпрому».

Бабарика затриманий і звинувачується в організації злочинної схеми щодо виведення 430 млн дол. Блогера Тихановського звинувачують в насильстві проти співробітників МВС і перешкоджанню проведенню виборів.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. По всій країні проходять масові акції зі збору підписів за опозиційних кандидатів. Найбільше підписів (426 тис.) зібрав саме Бабарика.