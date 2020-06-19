Олена Зайцева, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n140007-kryvava-dtp-u-harkovi-zayceva-vje-vyplatyla-poterpilym-po-31-grn-kompensaciyi.html

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Кривава ДТП в Харкові сталася ввечері 18 жовтня 2017 року. В результаті наїзду автомобіля, за кермом якого перебувала Олена Зайцева, на пішоходів, шестеро людей померли, ще п’ятеро були поранені.

Зайцеву засудили до 10 років ув’язнення. Станом на сьогодні вона вже виплатила двом потерпілим компенсацію по 31,67 грн кожному, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зайцева на сьогодні виплатила двом потерпілим компенсацію по 31,67 грн кожному. Є підтвердження, що вони отримали кошти, які виплачуються у рамках виконавчого провадження, — розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвеєва.

За її словами, загалом Зайцева має сплатити усім потерпілим близько 3 млн грн. Таку ж суму, згідно з рішенням суду, має сплатити інший учасник цієї ДТП, Геннадій Дронов. Однак відомостей про надходження виплат від нього наразі немає, додала Матвеєва.

Зайцева відбуває покарання у Покровському виправному центрі № 79 в Дніпропетровській області. Нещодавно в інтернеті з’явилися фотознімки, котрі показують, як вона засмагає разом з іншою ув’язненою.

У пенітенціарному закладі виданню «Обозреватель» підтвердили достовірність цих фотознімків.

Там зазначили, що в цьому випадку про жодні поблажки для Зайцевої не йдеться — вона перебуває в секторі, де відбувають покарання жінки, які засуджені за злочини з необережності і засуджені до позбавлення волі. Ці жінки повністю ізольовані від інших, яких засудили до обмеження волі.

Згідно із законом засуджені до обмеження волі зобов’язані працювати, тому що вони тим самим забезпечують своє утримання в установі. А ось які відбувають покарання позбавлення волі цього робити не зобов’язані. Однак п’ять жінок виявили бажання працювати, серед них і Зайцева, — зазначили у виправному центрі.

Нагадаємо, на початку квітня Верховний суд, розглянувши касаційні скарги Дронова та Зайцевої, залишив їм вирок без змін.