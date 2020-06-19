Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева уже выплатила пострадавшим по 31 грн компенсации

Елена Зайцева, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n140007-krovavoe-dtp-v-harkove-zayceva-uje-vyplatila-postradavshim-po-31-grn-kompensacii.html

Ракурс

Кровавое ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. В результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась Елена Зайцева, на пешеходов, шесть человек погибли, еще пятеро были ранены.

Зайцеву приговорили к 10 годам заключения. На сегодня она уже выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому, сообщает агентство «Укринформ».

Зайцева сегодня выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства, — рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

По ее словам, в целом Зайцева должен заплатить всем пострадавшим около 3 млн грн. Такую же сумму, согласно решению суда, должен уплатить другой участник этого ДТП, Геннадий Дронов. Но сведений о поступлении выплат от него пока нет, добавила Матвеева.

Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Недавно в интернете появились фотографии, которые показывают, как она загорает вместе с другой заключенной.

В пенитенциарном заведении изданию «Обозреватель» подтвердили достоверность этих фотографий.

Там отметили, что в этом случаи ни о каких поблажках для Зайцевой речи не идет — она ​​находится в секторе, где отбывают наказание женщины, осужденные за преступления по неосторожности и приговоренные к лишению свободы. Эти женщины полностью изолированы от других, которых приговорили к ограничению свободы.

По закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот отбывающие наказание лишения свободы этого делать не обязаны. Однако пять женщин изъявили желание работать, в том числе и Зайцева, — отметили в исправительном центре.

Напомним, в начале апреля Верховный суд, рассмотрев кассационные жалобы Дронова и Зайцевой, оставил им приговор без изменений.