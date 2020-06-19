Отпуск 2020: Британские ученые выяснили, почему в море купаться опасно, фото — Pixabay

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Летние отпуска 2020 в разгаре, но любители купаться в море должны обратить внимание на результаты исследования британских ученых по поводу безопасности морской воды.

Журнал Water Research утверждает, что в мире чаще жалуются на появление респираторных и инфекционных заболеваний. В 2014 и 2015 годах специалисты опросили более 2 тыс. 600 любителей отдыха на море в Англии и Уэльсе. Выяснилось, что 24% отдыхающих жаловались на симптомы респираторных инфекций, заболеваний глаз, ушей и кожи.

Среди людей, опасающихся морских заплывов, только 7% респондентов сообщили о схожих симптомах. В ходе исследования выяснили, что риск возникновения у отдыхающих ушных и кожных заболеваний во время морских погружений выше в три и два раза соответственно по сравнению с теми, кто не привык отдыхать у моря.

При этом врачи не смогли точно подтвердить повышенный риск получения респираторных и желудочно-кишечных заболеваний у отдыхающих около моря.

В выводах исследования авторы заметили, что отдых возле водоема приносит пользу как физическому, так и психическому здоровью. Однако медики посоветовали любителям морских прогулок и заплывов тщательно выбирать место для отдыха.

В связи с этим ученые подчеркнули наличие повышенного риска заболеть инфекционными заболеваниями среди людей, которые отдыхают возле загрязненных водоемов.

Чем больше вредных бактерий есть в воде, тем больше риск жалоб на боли в животе и диарею в будущем, — говорится в исследовании.

Между тем морская вода в Одессе и в Лиманском районе в Затоке не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. К таким выводам пришли специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава. Пробы воды отобрали 15 июня. В других курортно-рекреационных зонах Одесской области вода для купания безопасна.