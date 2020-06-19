Британські вчені з’ясували, чому у морі купатися небезпечно, фото — Pixabay

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Літні відпустки 2020 року у розпалі, але любителі купатися у морі мусять звернути увагу на результати дослідження британських вчених щодо безпеки морської води.

Журнал Water Research стверджує, що у світі частіше скаржаться на появу респіраторних та інфекційних захворювань. У 2014 і 2015 роках фахівці опитали понад 2 тис. 600 любителів відпочинку на морі в Англії і Уельсі. З’ясувалося, що 24% відпочивальників скаржилися на симптоми респіраторних інфекцій, захворювань очей, вух і шкіри.

Серед людей, що побоюються морських запливів, лише 7% респондентів повідомили про схожі симптоми. Під час дослідження з’ясували, що ризик виникнення у відпочивальників вушних і шкірних захворювань під час морських занурень вищий у три і два рази відповідно в порівнянні з тими, хто не звик відпочивати поблизу моря.

При цьому лікарі не змогли точно підтвердити підвищений ризик отримання респіраторних і шлунково-кишкових захворювань у відпочивальників біля моря.

У висновках дослідження автори помітили, що відпочинок біля водойми приносить користь як фізичному, так і психічному здоров’ю. Однак медики порадили любителям морських прогулянок і запливів ретельно вибирати місце для відпочинку.

У зв’язку з цим вчені підкреслили наявність підвищеного ризику захворіти на інфекційні захворювання серед людей, які відпочивають біля забруднених водойм.

Що більше шкідливих бактерій є у воді, тим більший ризик скарг на болі в животі та діарею в майбутньому, — йдеться в дослідженні.

Тим часом морська вода в Одесі і в Лиманському районі у Затоці не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. До таких висновків прийшли фахівці Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України. Проби води відібрали 15 червня. В інших курортно-рекреаційних зонах Одеської області вода для купання безпечна.