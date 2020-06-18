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Ракурс
“Укрзалізниця” назвала умови призначення додаткових літніх поїздів в курортні регіони

«Укрзалізниця» назвала умови призначення додаткових літніх поїздів в курортні регіони

18 чер 2020, 18:41
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«Укрзалізниця» вже відновила курсування 36 пар пасажирських поїздів, а з 19 червня запустить ще шість потягів далекого сполучення. Водночас «Ракурс» поцікавився, коли УЗ планує відновити курсування додаткових «літніх» поїздів в курортні регіони України.

Питання призначення курсування додаткових літніх поїздів буде опрацьовано при гарантованій стабілізації епідеміологічної ситуації в Україні, а також з урахуванням наявного пасажиропотоку за умови першочергового призначення цілорічних поїздів передбачених графіком руху пасажирських поїздів на 2019−2020 роки, — йдеться у відповіді УЗ на запит «Ракурсу».

Також в «Укрзалізниці» запевнили у послідовному виконанні рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо проведення профілактичних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у період з 1 по 15 червня лише в межах обслуговування регіональної філії «Одеська залізниця» українці придбали 183 тис. квитків для проїзду у приміському транспорті. Загалом за перші дні відновлення продажу білетів українці придбали понад 100 тис. квитків.

З 1 червня квитки на низку поїздів можна придбати за 90 діб до дати відправлення.

Джерело: Ракурс


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