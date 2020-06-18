«Укрзализныця» назвала условия для запуска дополнительных летних поездов в курортные регионы

https://racurs.ua/n139948-ukrzaliznycya-nazvala-usloviya-dlya-zapuska-dopolnitelnyh-letnih-poezdov-v-kurortnye-regiony.html

Ракурс

«Укрзализныця» уже возобновила курсирование 36 пар пассажирских поездов, а с 19 июня запустит еще шесть поездов дальнего следования. Вместе с тем «Ракурс» поинтересовался, когда УЗ планирует возобновить курсирование дополнительных «летних» поездов в курортные регионы Украины.

Вопрос назначения курсирования дополнительных летних поездов будет обработан при гарантированной стабилизации эпидемиологической ситуации в Украине, а также с учетом имеющегося пассажиропотока после первоочередного назначения круглогодичных поездов, предусмотренных графиком движения пассажирских поездов на 2019−2020 годы, — говорится в ответе УЗ на запрос «Ракурса».

Также в «Укрзализныце» заявили о последовательном выполнении противоэпидемических рекомендаций Министерства здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в период с 1 по 15 июня украинцы приобрели 183 тыс. билетов для проезда в пригородном транспорте «Одесской железной дороги». За первые дни возобновления продажи билетов украинцы приобрели свыше 100 тыс. посадочных документов. Также отметим, что с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.