«Укрзализныця» рассказала, сколько пассажирских поездов возобновили движение

https://racurs.ua/n139947-ukrzaliznycya-rasskazala-skolko-passajirskih-poezdov-vozobnovili-dvijenie-dokument.html

Ракурс

«Укрзализныця» уже возобновила курсирование 36 пар пассажирских поездов. Также в пятницу — 19 июня — начнут курсировать еще шесть поездов дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в ответ на запрос «Ракурса».

Возобновлено курсирование 36 пар пассажирских поездов. С 19 июня будет возобновлено курсирование еще шести поездов дальнего следования, — говорится в ответе УЗ.

Кроме этого, «Укрзализныця» уверяет в последовательном выполнении противоэпидемических рекомендаций Министерства здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон… Временно в поездах не предлагаются напитки и кондитерские изделия, — отметили в УЗ.

Также «Укрзализныця» осуществила генеральную уборку и дезинфекцию служебных и общедоступных помещений вокзальных комплексов.

Обеспечена работа билетных касс, нанесены ограничительные линии близ окон билетных касс, дежурных по станции… Железнодорожники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спиртовыми антисептиками, в каждом составе поезда есть бесконтактный термометр и жидкое мыло, — добавили в пресс-службе УЗ.

В поездах проводится обработка поверхностей, мест контакта рук пассажиров (ручки дверей, места сидения, откидные столики, раковины) спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. Также перед началом рабочей смены осуществляется температурный скрининг всех сотрудников пассажирского хозяйства.

Работники, у которых обнаружена температура тела выше 37,2 С или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей, — резюмировали в УЗ.

Напомним, за первые дни возобновления продажи билетов украинцы приобрели свыше 100 тыс. посадочных документов. Также отметим, что с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.