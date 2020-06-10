«Укрзализныця» возобновила движение поездов: репортаж о поездке во время пандемии

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Ракурс

«Укрзализныця» с 1 июня частично возобновила курсирование пассажирских поездов, чем уже успел воспользоваться корреспондент «Ракурса», проверив, действительно ли осуществляется анонсированная дезинфекция вагонов и какие новые правила поездок действуют в поездах в условиях пандемии коронавируса.

Накануне запуска железнодорожного сообщения в «Укрзализныце» рассказывали, что на период действия адаптивного карантина будут реализовывать билеты только на 50% мест в вагонах, то есть в одном купе будут находиться не более двух человек, а в плацкартных вагонах для бронирования будут доступны билеты на два места из четырех и одно боковое. Также УЗ обещала осуществлять усиленную дезинфекционную обработку поездов до и после рейса. Дезинфицировать обещали и постельное белье. Кроме этого, проводники каждый час во время рейса должны мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и прочее.

Как оказалось, на входе в вагоны действительно установили санитайзеры, которыми могут пользоваться пассажиры. По крайней мере такие девайсы имелись в протестированном поезде «Интерсити+" № 731 сообщением Киев — Запорожье. Также на протяжении поездки работники клининговой службы осуществляли поверхностную влажную уборку (протирали ручки и кнопки открытия дверей, следили за чистотой санузлов и т. п.). Обещанных рекомендательных наклеек о правилах социального дистанцирования и личной гигиены в условиях карантина наш корреспондент не заметил, однако на мониторах внутри вагонов с определенной периодичностью демонстрировались тематические ролики.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надевать защитные маски, а также проходить температурный скрининг при входе на вокзал и в вагон. Также УЗ рекомендовала пассажирам меньше передвигаться вагонами. На практике этих рекомендаций придерживаются частично: пассажиры надевают маски на лицо исключительно по просьбе стюарда (проводника), а после проверки билетов быстро освобождают лицо. Защитных перчаток на пассажирах наш корреспондент также не заметил. Игнорируются и предписания о минимизации передвижения в поезде. Более того, находясь в течение всей поездки в защитной маске и перчатках и регулярно применяя антисептик, корреспондент постоянно ловил удивленные взгляды и ухмылки.

В то же время весь персонал поезда (как стюарды, так и уборщики) в течение поездки находился в защитных масках и перчатках. Также стюарды с помощью бесконтактных термометров измеряли температуру всем пассажирам. Это происходило уже во время движения поезда, поэтому остается открытым вопрос, как будет действовать персонал в случае обнаружения в вагоне пассажира с повышенной температурой.

Во время движения поезда пассажирам «Интерсити» не продавали напитки и продукты питания, как и предупреждали в УЗ (в обычных поездах при необходимости можно взять в свою посуду кипяток).

Также подтверждено, что несмотря на значительный спрос, в вагонах действительно заполнены лишь 50% мест — пассажиры были размещены в шахматном порядке (одно свободное место между двумя людьми).

Напомним, «Укрзализныця» 1 июня перевезла почти 6 тыс. пассажиров. За первые дни возобновления продажи билетов украинцы приобрели свыше 100 тыс. посадочных документов. Также отметим, что с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.