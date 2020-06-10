Антиколомойский закон: олигарх сможет судиться с НБУ по поводу компенсации за «ПриватБанк», фото — Волынь-нова

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Ракурс

Игорь Коломойский не утратил права требовать компенсацию за национализированный в 2016 году «ПриватБанк» даже после принятия Радой так называемого «антиколомойского» банковского законопроекта.

Новый банковский закон разрешает отсудить деньги за ущерб в результате принятия незаконных индивидуальных актов НБУ, Фонда гарантирования вкладов, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и решений Кабмина, сообщает bihus.info.

Журналисты опровергли слова нардепа Александра Дубинского, который заявлял, что закон, «кроме запрета на возвращение национализированных банков предыдущим владельцам, фактически лишает граждан Украины права обращаться в суд».

В bihus.info считают, что антиколомойский закон позволяет пострадавшим от противоправных индивидуальных актов или решений регулятора получить денежное возмещение. Изменения в банковской деятельности предусматривают право обращаться в НБУ и Фонд гарантирования вкладов в административном, гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

Суд может признать акт противоправным и отменить его, взыскать с ответчика средства на возмещение вреда, отказать в удовлетворении исковых требований (полностью или частично). В то же время такие решения не восстановят предварительно признанного состояния банка и суд не может остановить или прекратить начатую процедуру вывода банка-банкрота с рынка.

Единственный способ защиты прав — возмещение вреда в денежной форме, — сообщают в bihus.info.

Если учредители или акционеры банка намерены получить компенсацию, они должны доказать размер причиненных им убытков. Решение о возмещении вреда суд примет с учетом отчета аудиторской фирмы, которая должна проанализировать финансово-хозяйственное состояние банка.

Иными словами, Коломойский и другие бывшие акционеры «ПриватБанка» смогут судиться относительно возмещения, но суд при этом будет учитывать аудиторский отчет компании, который отвечает требованиям НБУ.

В мае Рада поддержала «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» во втором чтении в целом. Президент его подписал и это открыло доступ Киева к новому кредиту МВФ.