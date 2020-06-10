В Украине хотят заставить иностранцев подавать биометрические данные при оформлении виз. Фото: VisaComTou

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Ракурс

В Украине хотят ввести обязательное предоставление биометрических данных иностранными гражданами при оформлении въездных виз. Кабинет министров во время сегодняшнего заседания одобрил проект изменений в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Изменения в закон предусматривают создание правовых оснований для сбора биометрической информации об иностранцах и лицах без гражданства в рамках процедуры оформления виз для въезда в Украину, а также транзитного проезда через территорию страны.

Как известно, в настоящее время оформление виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства не предусматривает идентификацию биометрических данных.

В правительстве считают, что внесение изменений в закон позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время их въезда на территорию Украины. Кроме того, это упростит контроль за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства, а также позволит более эффективно бороться с использованием поддельных документов.

Отказ заявителя от предоставления своих биометрических данных может стать причиной для отказа в оформлении визы.

Как ранее писал «Ракурс», Министерство иностранных дел Украины из-за пандемии коронавируса приостановило выдачу виз. О сроках возобновления выдачи виз будет сообщено дополнительно.