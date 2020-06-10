В Україні хочуть зобов'язати іноземців подавати біометричні дані під час оформлення віз. Фото: VisaComTou

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Ракурс

В Україні хочуть ввести обов’язкове надання біометричних даних іноземними громадянами під час оформлення в’їзних віз. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив проект змін до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Зміни до закону передбачають створення правових підстав для збору біометричної інформації про іноземців та осіб без громадянства в рамках процедури оформлення віз для в’їзду до Україна, а також транзитного проїзду через територію країни.

Як відомо, наразі оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства не передбачає ідентифікацію біометричних даних.

В уряді вважають, що внесення змін до закону дозволить спростити процедуру ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час їхнього в’їзду на територію України. Крім того, це спростить контроль за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, а також дозволить більш ефективно боротися із використанням підроблених документів.

Відмова заявника від надання своїх біометричних даних може стати причиною для відмови в оформленні візи.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство закордонних справ України через пандемію коронавірусу призупинило видачу віз. Про терміни відновлення видачі віз буде повідомлено додатково.